На авиадебошира с рейса "Екатеринбург – Анталья" завели уголовное дело

Уральское СУ на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 60-летнего авиадебошира рейса "Екатеринбург-Анталья".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, он подозревается в совершении преступления по статье "хулиганство".

Установлено, что 27 марта 2018 года один из пассажиров авиарейса авиакомпании "Россия" по маршруту "Екатеринбург – Анталья", находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил хулиганство.

Во время перелета 60-летний мужчина "демонстративно, беспричинно, игнорируя достоинство других людей, используя нецензурную брань, вступал в конфликт с пассажирами и бортпроводниками, хватал бортпроводников за части тела, не реагируя на замечания членов экипажа и пассажиров воздушного судна".

Расследование уголовного дела продолжается.