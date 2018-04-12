СМИ: Glencore объявил форс-мажор по контрактам на 50 тыс. тонн алюминия из России

в этот день
12.04.18
09:42
В Екб.11:42
Депутат Госдумы назвал недопустимой ликвидацию Министерства образования
Голодающие тренеры школы каратэ в Челябинске ставят ультиматум власти
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Главное
Опубликованы уникальные архивные материалы об офицерской службе Гагарина

Тема дня
Зачем ломать "то, что работает", или Уйдет ли в отставку Медведев Интрига промежуточного периода между выборами президента и инаугурацией в том, произойдут ли изменения в правительстве и уйдет ли Дмитрий Медведев с поста премьер-министра. Эксперты Накануне.RU уверены, что он не уйдет, но это будет иметь политические последствия.
11.04.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Нефть не поможет рублю Многие ждут, что шок пройдет, рубль и рынок отыграют потери. Возможно, так и будет, но есть признаки того, что на российском рынке наступила очередная "новая нормальность", и что тот резкий импульс, который мы накануне видели на валютном рынке лишь начало большого движения доллара вверх.
12.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 243



Новости
12.04.2018 08:14 Мск (10:14 Екб)
политика
СМИ: Glencore объявил форс-мажор по контрактам на 50 тыс. тонн алюминия из России
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Русал UC Rusal Русский алюминий логотип (2013) | Фото:

Крупнейший покупатель алюминия компании "Русал", швейцарский сырьевой трейдер Glencore, объявил форс-мажор по контрактам на 50 тысяч тонн российского алюминия, сообщает Блумберг.
Читайте также:

Рорс-мажор — это юридическая оговорка, которая позволяет трейдеру не выполнять контракты по независящим от него обстоятельствам.

Glencore имеет ряд контрактов с "Русалом" на покупку алюминия и глинозема. Основные объемы сделок "Русала" составляют прямые поставки трейдерам. По оценке экспертов, всего на Glencore приходится около четверти алюминия "Русала", отмечает "Прайм".

Ранее совет директоров "Русала" покинул исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг.

Ка сообщало Накануне.RU, "Русал", а также другие компании Олега Дерипаски попали в санкционный список США. Алюминиевая группа заявила о риске дефолта по ряду кредитов. Правительство рассматривает возможность реструктуризации долга компании в размере $9 млрд. Добавим, связи с санкциями США рейтинговые агентства Fitch и Moody's отозвали рейтинги "Русала".



Развитие сюжета: Ранее 12.04.2018 09:09 Мск
Минфин даст денег "Русалу" через "Промсвязьбанк"

Другие новости по темам: Glencore, санкции, Русал, контракты на поставку алюминия
12.04.2018 08:14 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
10:14 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.04.2018 15:39 Мск
Евро - почти 80! ЦБ снова повысил официальные курсы валют

Ранее 11.04.2018 10:25 Мск
Курс евро превысил 80 рублей

Ранее 11.04.2018 09:38 Мск
Аналитик: Без интервенций Центробанка курс доллара приблизится к 80 рублям

Ранее 11.04.2018 07:56 Мск
Рост курса валют привел к очередям в туристических агентствах

Ранее 11.04.2018 07:46 Мск
Электроника может подорожать из-за обвала курса рубля

Ранее 11.04.2018 07:26 Мск
Лондонская биржа металлов прекращает торги алюминием "Русала"

Ранее 10.04.2018 16:03 Мск
НОВАТЭК на фоне обвала рынка скупил свои акции

Ранее 10.04.2018 16:01 Мск
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение

Ранее 10.04.2018 15:35 Мск
Центробанк не планирует принимать мер для снижения волатильности рубля

Ранее 10.04.2018 13:57 Мск
"После окончания паники": рубль может вернуться к отметке 59 за доллар

Ранее 10.04.2018 12:52 Мск
Центробанк поднял курс евро на четыре рубля

Ранее 10.04.2018 12:45 Мск
Правительство поможет "Русалу" реструктуризировать $9 млрд долга

Ранее 10.04.2018 12:19 Мск
В Кремле прокомментировали обвал российских рынков

Ранее 10.04.2018 09:15 Мск
Эксперт: Обвал на фондовых рынках страшнее девальвации

Ранее 10.04.2018 07:52 Мск
En+ Олега Дерипаски покинул второй независимый директор

Ранее 10.04.2018 03:36 Мск
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года

Ранее 10.04.2018 02:27 Мск
Глава Facebook извинился за неспособность отследить предполагаемое вмешательство России в американские выборы

Ранее 09.04.2018 16:31 Мск
Медведев поручил оказать помощь попавшим под санкции российским компаниям

Ранее 09.04.2018 16:21 Мск
Независимый директор En+ подал в отставку

Ранее 09.04.2018 15:42 Мск
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд

Ранее 09.04.2018 14:18 Мск
Россия в ответ на санкции может пересмотреть торговые соглашения с США

Ранее 09.04.2018 13:25 Мск
Правительство дополнительно поддержит попавшие под санкции США компании

Ранее 09.04.2018 09:19 Мск
"РусАл" объявил о риске технических дефолтов по кредитам из-за санкций США

Ранее 09.04.2018 06:05 Мск
Захарова рассказала о "стратегии" западных санкций

Ранее 07.04.2018 11:46 Мск
МИД РФ: Россия ответит на новые санкции США

Ранее 06.04.2018 15:33 Мск
Штаты ввели санкции против российских миллиардеров и ТОП-менеджеров госкомпаний

Ранее 05.04.2018 08:03 Мск
СМИ: США введут санкции против шести олигархов из "кремлевского списка"

Ранее 05.04.2018 04:04 Мск
Американские власти допросили российских олигархов по "российскому делу"

Ранее 23.03.2018 03:32 Мск
Цукерберг даст показания в Конгрессе США по делу Cambridge Analytica

Ранее 20.03.2018 09:06 Мск
Связанную с Трампом британскую компанию уличили во вмешательстве в выборы по всему миру








Добавить комментарий:

СМИ: Glencore объявил форс-мажор по контрактам на 50 тыс. тонн алюминия из России
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+