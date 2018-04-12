СМИ: Glencore объявил форс-мажор по контрактам на 50 тыс. тонн алюминия из России

Крупнейший покупатель алюминия компании "Русал", швейцарский сырьевой трейдер Glencore, объявил форс-мажор по контрактам на 50 тысяч тонн российского алюминия, сообщает Блумберг.

Рорс-мажор — это юридическая оговорка, которая позволяет трейдеру не выполнять контракты по независящим от него обстоятельствам.

Glencore имеет ряд контрактов с "Русалом" на покупку алюминия и глинозема. Основные объемы сделок "Русала" составляют прямые поставки трейдерам. По оценке экспертов, всего на Glencore приходится около четверти алюминия "Русала", отмечает "Прайм".

Ранее совет директоров "Русала" покинул исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг.

Ка сообщало Накануне.RU, "Русал", а также другие компании Олега Дерипаски попали в санкционный список США. Алюминиевая группа заявила о риске дефолта по ряду кредитов. Правительство рассматривает возможность реструктуризации долга компании в размере $9 млрд. Добавим, связи с санкциями США рейтинговые агентства Fitch и Moody's отозвали рейтинги "Русала".