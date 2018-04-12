ОЗХО направила Лондону итоги расследования по "делу Скрипаля‍"

Организация по запрещению химического оружия подготовила отчет о расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Результаты расследования ОЗХО должны быть обнародованы 12 апреля в 12:00 по времени Лондона (14:00 мск).

Копия отчета передана властям Великобритании, сообщает The Daily Mail со ссылкой на пресс-секретаря британского МИД.



Представитель британского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Лондон обратился к ОЗХО с просьбой распространить расследование среди всех государств-членов организации, включая Россию, передает РБК.

Стоит отметить, РФ обращалась к Великобритании с требованиями предоставить российским специалистам доступ к материалам расследования отравления Скрипалей. Однако британские власти 4 апреля заявили о своем отказе вести расследование совместно с Москвой.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Британская сторона обвинила в этом Россию. Премьер-министр королевства Тереза Мэй заявила, что речь идет о разработанном в России нервно-паралитическом веществе "Новичок" и ответственность за случившееся также несет Москва.