Роспотребнадзор нашел в "Мегамартах" на Среднем Урале опасную стеклоомывающую жидкость

Роспотребнадзор Свердловской области заставляет компанию "Дикси Юг", в которую входят магазины "Мегамарт" и "Минимарт", отозвать опасную стеклоомывающую жидкость. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, в жидкости производства ООО "Байкал Аква" содержится опасный для здоровья человека метанол.

Опасную жидкость нашли в магазине "Мегамарт" на улице Академика Шварца и в "Минимарте" на улице Кривоусова в Верхней Пышме. В связи с выявленными нарушениями, Роспотребнадзор направил материалы дела в суд. Каждый из магазинов получил штраф 300 тыс. руб., а производитель ООО "Байкал Аква" – ликвидирован.

Во всех магазинах торговой сети "Мегамарт" по решению суда должны были отозвать опасную продукцию и разместить об этом информацию на официальном сайте.

Однако компания "Дикси Юг" проигнорировала решение суда. Теперь данным делом будут заниматься судебные приставы.