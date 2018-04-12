Уралец на год отправится в тюрьму за неуплату алиментов

Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор местному жителю. Его отправили в тюрьму за неуплату алиментов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с октября 2017 по март 2018 года мужчина неоднократно и без каких-либо уважительных причин уклонялся от исполнения судебного решения о взыскании алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. В результате образовалась задолженность в сумме свыше 48,8 тыс. руб.

В суде гособвинитель с учетом представленных сведений о личности тагильчанина (был ранее неоднократно судим, совершил преступление в период отбытия наказания по предыдущему приговору) предложил назначить наказание в виде реального лишения свободы. В итоге мировой судья определил тому 1 год и 1 месяц исправительной колонии строгого режима.