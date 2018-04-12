В Прикамье затопило трассу у поселка Ферма, машины вынуждены "подплывать" к нему

Пермяки выложили в соцсетях видео, на котором "Газель" "плывет" по затопленной трассе у поселка Ферма, передает корреспондент Накануне.RU.

Ролик называется "Каждая машина может почувствовать себя "Титаником". Комментаторы утверждают, что такая ситуация в поселке складывается ежегодно. Согласны с ними и в краевом управлении МЧС.

"6 апреля поступило сообщение от жителей поселка Ферма Двуреченского сельского поселения Пермского района. В результате повышения уровня воды в реке Мось подтопило участок автодороги в тоннеле под железнодорожными путями: трасса проходит в низине без подсыпки. Такая ситуация происходит каждую весну, и связана она с расположением дороги", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.

Этот участок был спроектирован не как автодорога, а как углубление в низине для отвода талых вод, однако уже много лет автомобилисты используют его как второй подъезд к поселку Ферма.

"Мы потребовали от администрации поселка перегородить участок на время половодья. При этом второй подъезд не подтапливает, есть хорошая асфальтированная автодорога. Угрозы, что населенный пункт "отрежет" от "большой земли", нет", - уточнили в управлении.