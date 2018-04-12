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политика  |  комментариев: 1
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от издателя  |  комментариев: 10


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Новости
12.04.2018 08:01 Мск (10:01 Екб)
общество | В России
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
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клавиатура, интернет, рука (2015) | Фото: hnet.com.br

Лидерами по уровню оплаты труда в России являются программисты. Такой вывод сделали эксперты проекта "Банк данных заработных плат" компании HeadHunter. Для анализа они использовали динамику данных, которые вносят в онлайн-систему около 800 российских работодателей.

Программисты возглавляют рейтинг профессий по уровню зарплат в Москве, Петербурге и регионах. Согласно исследованию, совокупный ежемесячный доход программистов в Москве находится на уровне 100-110 тысяч рублей, в Петербурге представители этой профессии получают от 80 до 100 тысяч рублей, а в регионах - около 60-70 тысяч. В число высокооплачиваемых специалистов входят менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы.

Менеджеры по развитию бизнеса в Москве и Петербурге получают 70-80 тысяч рублей, а в регионах их средние доходы не превышают 60-70 тысяч, сообщают РИА Новости. Доходы системных администраторов и внутренних аудиторов отличаются от программистов только в регионах, где представители этих профессий могут рассчитывать лишь на 40-50 тысяч.

Среди высокооплачиваемых профессий в первом квартале также выделяются агенты по недвижимости, инженеры на производстве, специалисты по маркетингу и рекламе, экономисты и юристы.

В число профессий с самой низкой оплатой попали уборщики с уровнем доходов от 20 до 30 тысяч рублей, независимо от региона, а также официанты, рабочие кухни, грузчики, кладовщики и продавцы, чьи зарплаты не превышают 40 тысяч рублей независимо от того, где открыта вакансия.

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12.04.2018 08:01 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
10:01 Екб


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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
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