Сургутскую школу, подрядчик которой "кинул" город на 20 миллионов, отремонтируют за счет бюджета

Сургутскую школу №31 отремонтируют за счет городского бюджета - такое решение было принято на заседании комитета по социальной политике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы.

Возведением школы занималось ООО "СОК". После сдачи объекта в эксплуатацию выяснилось, что подрядчик недопоставил оборудование в учебное учреждение, кроме того, позднее были выявлены и строительные дефекты.

На устранение всех недочетов в школе требуется почти 20 млн руб., но взыскать их сейчас практически не с кого, несмотря на выигранные администрацией муниципалитета суды – компания-ответчик признана банкротом.

Депутаты нацелили чиновников на поиск выхода из сложившейся ситуации, отметив, что вопрос не снимается с контроля. В ходе заседания постоянного комитета по социальной политике народные избранники сошлись во мнении, что сейчас затраты на устранение замечаний придется, скорее всего, возложить на текущий бюджет города.

Из городского бюджета будут отремонтированы и детские сады, при строительстве которых также были выявлены недостатки.

"Нам нужно планировать эти расходы в бюджете города Сургута. Как бы мы нb хотели этого, в любом случае деньги для того, чтобы сады и образовательные учреждения работали, в ближайшее время придется в бюджет закладывать", — прокомментировал инцидент депутат думы Сургута Максим Слепов.

Вопрос будет рассмотрен на заседании городской думы.



Напомним, скандал с "СОК" стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении экс-главы департамента архитектуры и градостроительства. Его подозревают в превышении полномочий.