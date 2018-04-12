Наталья Комарова улетела в Сирию

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова отправилась в Сирию. Она стала первым руководителем российского региона, посещающим республику с начала конфликта.

Накануне в регион отправилась группа Госдумы по связям с парламентом Сирии под руководством депутата Дмитрия Саблина. В ходе визита планируется ряд встреч, в том числе с президентом Башаром Асадом, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В рамках поездки губернатор Ханты-Мансийского автономного округа планирует провести переговоры с губернатором сирийской провинции Хомс Талалом Барази и подписать с ним соглашение о партнерстве, сотрудничестве и развитии экономических связей.

Напомним, решение о подписании соглашения было принято правительством Югры в феврале текущего года.

Визит губернатора Югры направлен также на продвижение участия российского бизнеса и, в частности, компаний из автономного округа в восстановлении Сирии.

Наталья Комарова и представители группы дружбы посетят промышленный город Хассия в провинции Хомс, ряд предприятий в этом регионе.