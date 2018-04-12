США подняли в воздух самолет "судного дня"

Министерство обороны США не подтверждает и не опровергает сведения о том, что в среду состоялся полет одного из американских самолетов E-4B (И-4 Би), представляющих собой так называемый Национальный воздушный операционный центр.

Американское военное ведомство не раскрывает никакую дополнительную информацию по данному поводу, сказал ТАСС сотрудник пресс-службы Пентагона Том Кроссон.

Американские СМИ именуют такие воздушные суда самолетами "Судного дня", поскольку они предназначены в том числе для использования в случае ядерного военного конфликта.

Данные о полете самолета Boeing E-4B, предположительно поднявшегося в воздух с базы Райт-Пэттерсон в штате Огайо, были распространены в Twitter. Их источником стал сервис по отслеживанию перемещения некоторых видов военных и гражданских самолетов CivMilAir.

Airborne from Wright-Patterson?!



🇺🇸 US Air Force

E-4B Nightwatch

73-1677 MATH01 pic.twitter.com/Wu4kDI8hCy — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 11 апреля 2018 г.

Борт может находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Оборудование, установленное на E-4B, защищено от поражающих факторов атомного взрыва.

"Для оказания прямой поддержки президенту, министру обороны и КНШ по меньшей мере один E-4B <...> всегда семь дней в неделю находится 24 часа в сутки в состоянии тревоги на одной из множества выбранных баз в мире с командой, следящей за развитием событий в глобальных масштабах", - говорится в справке ВВС об этих самолетах. Как ранее сообщали СМИ, E-4B сопровождает американского президента во время некоторых зарубежных поездок, как и адъютант с "ядерным чемоданчиком".

Накануне президент США Дональд Трамп призвал Москву готовиться к удару Вашингтона по Сирии новым вооружением. Такое намерение он объяснил тем, что правительство арабской республики "травит свой народ отравляющим газом". При этом он побещал, что "ракет будет много - хороших, новых и "умных". В МИД арабской республики такое заявление оценили как "безрассудную эскалацию".