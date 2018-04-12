В Тюменской области изъята крупная партия наркотиков – 4 тысячи доз

Сотрудники полиции "накрыли" торговца наркотиками, который через закладки распространял зелье в Ишиме, Заводокуовске, Ялуторовске и Тобольске, передает корреспондент Накануне.RU.

24-летнего неработающего жителя Заводоуковска задержали в момент подготовки тайников, расположенных в лесу недалеко от города. При нем нашли 114 свертков, готовых к сбыту. Возбуждено уголовное дело.

В ходе обыска жилища подозреваемого нашли 2 кг 500 г зелья, что равно 4 тыс. доз. Тюменец арестован, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МВД.