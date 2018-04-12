СКР возбудил дело по факту взрыва на судостроительном заводе "Алмаз" в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, 11 апреля около 13 часов 20 минут на судостроительном заводе "Алмаз" в процессе строительства корабля во время производства работ в дизельно-генераторном отсеке произошел взрыв газа. В результате один человек погиб, 11 пострадавших с повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в больницы Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.