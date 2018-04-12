Интерпол доставил из Таиланда двух россиян - мошенника и извращенца

Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России доставили из Таиланда россиян, находящихся в международном розыске.

Как сообщили Накануне.RU в МВД РФ, в Москву депортировали двух россиян, один из которых подозревается в совершении мошенничества. Он пытался провернуть аферу с приобретением прав в Хабаровском крае на объекты недвижимого имущества, принадлежащие частной компании, на общую сумму 150 млн рублей. В международный розыск он был объявлен в ноябре 2017 года.

Второй депортированный - 42-летний мужчина, проходящий по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". В международном розыске он находился с сентября 2017 года.

Оба злоумышленника в марте этого года были задержаны в Таиланде. Злоумышленники заключены под стражу для проведения дальнейших следственных действий.