Госдума может утвердить кандидатуру нового премьер-министра 8 мая

Государственная дума предварительно планирует утвердить кандидатуру нового премьер-министра 8 мая — на следующий день после инаугурации президента.

Во время отчета в Госдуме Дмитрий Медведев отметил, что "проработал самый долгий, самый длительный срок в истории современной России". Последние шесть лет он назвал "годами испытаний, испытаний на прочность нашей экономики". Неоднократно премьер ссылался на президентское послание Федеральному собранию, озвученное 1 марта,— в том числе как на ориентир для будущего правительства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который позже выступил также от фракции "Единой России", назвал отчет премьера "очень основательным и фундаментальным". Отдельные замечания к работе Белого дома были у коммунистов и справороссов. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил закончить на торжественной ноте: "Как сказал товарищ Сталин в 1935 году: "Жить стало лучше, жить стало веселей, дорогие товарищи". У нас лучшая страна, лучшие депутаты, лучшие губернаторы, лучшие министры и лучший президент, и гордиться надо Россией". В целом отчет Дмитрия Медведева проходил в предельно комфортной обстановке. Критики премьера не звучало, у депутатов были вопросы по ситуации в отдельных отраслях и по работе отдельных министров. Следующая встреча у депутатов с потенциальным главой правительства состоится в мае.

Официально в графике работы палаты дата утверждения премьер-министра не значится, сообщают собеседники в Госдуме, но уже есть ориентировочное число — 8 мая. С 16 апреля депутаты уходят на двухнедельные каникулы, после чего с 30 апреля по 6 мая предстоит неделя работы в регионах. "Первая пленарка — 8 мая, будем ориентироваться на нее",— говорит один из думцев. Процедуру можно и растянуть: тогда и уходящий состав правительства, и его председатель будут работать в ранге и. о. Согласно Конституции, президент может до двух недель после инаугурации (7 мая) взять на то, чтобы внести кандидатуру премьера в Госдуму. Сама же нижняя палата может еще неделю вести консультации, прежде чем рассмотреть кандидатуру. В прошлом возникал временной лаг даже в случаях, когда премьер сохранял свой пост после очередных президентских выборов. К примеру, Михаил Фрадков, работавший председателем правительства с марта 2004 года, ждал переутверждения после инаугурации в том же году несколько дней: Госдума проголосовала за его кандидатуру 12 мая.

Дата 8 мая начала основательно входить в традицию в 2008 году: на следующий день после инаугурации Дмитрия Медведева (7 мая) после двух президентских сроков депутаты поддержали назначение главой правительства Владимира Путина. В 2012 году 8 мая, на следующий день после инаугурации Путина, снова избранного президентом, Госдума утверждала премьером Медведева, который только что покинул президентский пост. "Насчет 8 мая информация уже прошла, но нам не сказали, кто кандидат",— говорит депутат одной из оппозиционных фракций. По словам собеседника в Госдуме, пока не видно оснований затягивать процесс утверждения премьера. 9 мая уже новый глава правительства, без приставки и. о., сможет стоять рядом с верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, который будет принимать Парад Победы на Красной площади.

В 2012 году фракция ЛДПР вместе с "Единой Россией", у которой было чуть больше половины мандатов (238 при 225 необходимых), и несколько депутатов из "Справедливой России" обеспечили максимально возможную поддержку Дмитрию Медведеву во время голосования в Госдуме по кандидатуре премьера. Он получил 299 голосов, притом, что формально нужна лишь половина от списочного состава депутатов. После выборов в Госдуму 2016 года фракция "Единой России" (339 голосов) своими силами может обеспечить даже конституционное большинство кандидату президента Владимира Путина.

Впрочем, как утверждают высокопоставленные кремлевские и правительственные источники, вопрос с кандидатом был "де-факто решен еще несколько месяцев назад": Дмитрий Медведев с большой долей вероятности сохранит свой пост. Причем затягивать это решение не планируется, говорят два федеральных чиновника: две недели с момента утверждения премьера в должности нужны для обсуждения и последующего согласования с президентом кандидатов в новый состав кабинета министров. "С учетом нынешней внешнеполитической повестки фактор возможной усталости от фигуры действующего премьера частью элит может уйти на второй план",— считает глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. Если утверждение председателя правительства будет назначено на 8 мая, то это логично в контексте переутверждения Дмитрия Медведева, говорит он: "Назначение же нового премьера было бы логично не форсировать, а дать возможность депутатам и обществу свыкнуться с его персоной", пишет газета "Коммерсант".