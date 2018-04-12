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В Тюмени задержали иностранца с партией наркотиков
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наркотики задержание спайс синтетика (2013) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени на улице Проезд геологоразведчиков полицейские задержали 25-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья.
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Как сообщили Накануне.RU в УМВД города, при личном досмотре у него обнаружили и изъяли 95 полимерных свертков. В результате проведенной экспертизы выяснилось, что это наркотик "соль" весом более 40 гр., а также "спайс" весом около 45 гр.

В ходе обыска по месту жительства злоумышленника сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник, в котором хранились аналогичные наркотики. Как показала экспертиза, общий вес изъятых не расфасованных наркотических средств составил около 300 граммов.

По версии следствия, подозреваемый работал "закладчиком", распространяя запрещенные препараты по всей территории города.

Злоумышленник задержан. Против него заведено уголовное дело. "Закладчику" грозит до 20 лет лишения свободы.

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В Тюмени задержали иностранца с партией наркотиков
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