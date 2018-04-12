Компьютерный вирус заставляет играть в популярнейшую игру

В Интернете появился новый вирус-вымогатель под названием PUBG Ransomware.

Программа шифрует файлы на компьютерах и заставляет жертв играть в популярную многопользовательскую игру PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Когда злоумышленники заражают ПК, пострадавший пользователь лишается доступа к своим файлам, и на экране появляется сообщение с требованием запустить PUBG. Тайтл в жанре королевской битвы сегодня является одним из самых популярных шутеров. По словам экспертов, что такой шаг является неудачной шуткой или рекламной кампанией.

Жертвы вируса отметили, что PUBG Ransomware предоставила им возможность выйти из игры, введя специальный код, сообщает "Российская газета".