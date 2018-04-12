В Таиланде из-за лихорадки денге скончался житель Барнаула

В ночь на 11 апреля 32-летний житель Барнаула Герасим Григорьев, заболевший в марте в Таиланде лихорадкой денге и впавший в кому, скончался в больнице на острове Пхукет.

При этом семья россиянина не может получить его тело из-за долга за лечение. Мать Герасима, Татьяна Григорьева, прибывшая в Таиланд две недели назад, находится сейчас на Пхукете.

Григорьев находился в Королевстве без российской или местной медицинской страховки, в результате чего все расходы по его лечению легли на его семью. Группа российских граждан, проживающих на Пхукете и добровольно помогающих родным Григорьева, передала копии счетов из двух больниц Пхукета, в которых ему оказывали медицинскую помощь. Общий долг за лечение в двух больницах составляет 1 млн 985 тыс. бат ($64 тыс.), причем паспорт умершего россиянина находится в залоге в больнице Mission Hospital Phuket, а его тело хранится в морге другой больницы, где он находился в реанимационном отделении более двух недель, после чего скончался.

Как сообщила Татьяна Григорьева, тело его сына не выдадут семье до тех пор, пока не будет оплачена полная сумма долга, плюс стоимость хранения тела в морге до дня выдачи. У семьи умершего нет средств для покрытия долга, сообщила женщина.

В свою очередь заведующий консульским отделом российской дипмиссии в Бангкоке Владимир Соснов сообщил, что посольство России не в состоянии помочь в такой ситуации, сообщает РИА "Новости".

Желающие помочь семье Герасима Григорьева могут обратиться в специально созданную группу в социальной сети Facebook.