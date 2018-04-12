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от издателя  |  комментариев: 7


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Новости
12.04.2018 02:18 Мск (04:18 Екб)
политика | В России | За рубежом
Посольство РФ: Юлию Скрипаль могли "насильно изолировать"
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(2018) | Фото: AP

Опубликованное Скотланд-Ярдом заявление Юлии Скрипаль, в котором она отказывается от услуг российского посольства, укрепляет опасения, что Лондон пытается ее "насильно изолировать".
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Об этом сообщает сайт посольства РФ в Великобритании. "Опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо, и она не лишена свободы", — говорится в диппредставительстве.

Дипломаты считают, что опубликованное заявление составлено так, чтобы "подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками". Российское посольство указало на тезис в тексте о "доступе к друзьям и семье", который вызвал сомнения у дипломатов. "Насколько нам известно, более близких родственников, чем [племянница бывшегополковника ГРУ Сергея Скрипаля] Виктория Скрипаль и проживающая вместе с ней Елена Яковлевна Скрипаль (мать Сергея Викторовича и бабушка Юлии), у пострадавших в Солсбери нет".

Также в диппредставительстве обратили внимание на "противоречие между содержанием телефонного разговора Виктории и Юлии", в котором последняя говорит, что у них с отцом "все хорошо", и приведенными в заявлении словами о состоянии здоровья Сергея и его дочери. "Особенно изумляет, что тезис "никто не говорит от моего имени" содержится в заявлении, которое не зачитывается, к примеру, на камеру самой Юлией, а публикуется на сайте Скотленд-Ярда", — добавили в российском посольстве, сообщает РБК.

Напомним, дочь экс-полковника запаса ГРУ Юлия Скрипаль якобы не хочет общаться с журналистами. Кроме того, она просит свою родню не пытаться с ней связаться, говорится в размещенном на сайте Скотланд-Ярда заявлении.

Как сообщалось ранее, дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию доставили в госпиталь на военной базе, сообщает газета Sun со ссылкой на источник. Она находится там "из соображений безопасности", а также для наблюдения за ее здоровьем.

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12.04.2018 02:18 Мск | Денис Линов
04:18 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.04.2018 01:10 Мск
Юлия Скрипаль не хочет встречаться с родней

Ранее 11.04.2018 09:06 Мск
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Ранее 10.04.2018 05:00 Мск
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Посольство РФ: Юлию Скрипаль могли "насильно изолировать"
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