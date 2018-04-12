СМИ: Российские корабли вышли из сирийского Тартуса

Российские боевые корабли покинули порт Тартус в Сирии.

Это следует из опубликованных мониторинговым порталом Image Satellite International спутниковых снимков.

На одном из кадров видны стоящие в порту семь кораблей, два противодиверсионных катера "Грачонок" и две дизельные подводные лодки. Из второго снимка, который датирован 11 апреля, следует, что большинства кораблей в Тартусе уже нет, в порту осталась лишь одна подлодка.

Российские корабли передислоцированы в море из-за предположительно готовящихся авиаударов США по Сирии.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения, пишет газета "Коммерсант".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп призвал Москву готовиться к удару Вашингтона по Сирии новым вооружением. Такое намерение он объяснил тем, что правительство арабской республики "травит свой народ отравляющим газом". При этом он побещал, что "ракет будет много — хороших, новых и "умных". В МИД арабской республики такое заявление оценили как "безрассудную эскалацию".