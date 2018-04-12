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Зачем ломать "то, что работает", или Уйдет ли в отставку Медведев Интрига промежуточного периода между выборами президента и инаугурацией в том, произойдут ли изменения в правительстве и уйдет ли Дмитрий Медведев с поста премьер-министра. Эксперты Накануне.RU уверены, что он не уйдет, но это будет иметь политические последствия.
11.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Левые готовят праймериз на выборы мэра Москвы. Будет ли снова коалиция патриотов? Сергей Удальцов опроверг информацию о том, что предложил выдвинуть кандидатуру сына председателя КПРФ Леонида Зюганова на выборы мэра Москвы, которые пройдут осенью 2018 года. При этом он рассказал, что "Левый фронт" в ближайшее время планирует запустить праймериз, на которых граждане смогут выдвинуть своего кандидата для участия в этой кампании.
11.04.2018
политика ;
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Новости
12.04.2018 02:05 Мск (04:05 Екб)
армия и ВПК | В России | За рубежом
СМИ: Российские корабли вышли из сирийского Тартуса
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(2018) | Фото:

Российские боевые корабли покинули порт Тартус в Сирии.
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Это следует из опубликованных мониторинговым порталом Image Satellite International спутниковых снимков.

На одном из кадров видны стоящие в порту семь кораблей, два противодиверсионных катера "Грачонок" и две дизельные подводные лодки. Из второго снимка, который датирован 11 апреля, следует, что большинства кораблей в Тартусе уже нет, в порту осталась лишь одна подлодка.

(2018)|Фото:

Российские корабли передислоцированы в море из-за предположительно готовящихся авиаударов США по Сирии.

(2018)|Фото:

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения, пишет газета "Коммерсант".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп призвал Москву готовиться к удару Вашингтона по Сирии новым вооружением. Такое намерение он объяснил тем, что правительство арабской республики "травит свой народ отравляющим газом". При этом он побещал, что "ракет будет много — хороших, новых и "умных". В МИД арабской республики такое заявление оценили как "безрассудную эскалацию".

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12.04.2018 02:05 Мск | Денис Линов
04:05 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.04.2018 01:07 Мск
Британским подлодкам велено подойти к Сирии на расстояние ракетного удара

Ранее 11.04.2018 20:50 Мск
Минобороны РФ: В Восточную Гуту введут подразделения российской военной полиции

Ранее 11.04.2018 18:49 Мск
Пилотов США предупредили об учениях российского ВМФ у берегов Сирии

Ранее 11.04.2018 17:30 Мск
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Ранее 11.04.2018 15:25 Мск
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Ранее 11.04.2018 11:21 Мск
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СМИ: Российские корабли вышли из сирийского Тартуса
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