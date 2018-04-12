Юлия Скрипаль не хочет встречаться с родней

Дочь экс-полковника запаса ГРУ Юлия Скрипаль не хочет общаться с журналистами.

Кроме того, она просит свою родню не пытаться с ней связаться, говорится в размещенном на сайте Скотланд-Ярда заявлении. "Я выписалась из больницы города Солсбери 9 апреля. Я оставила отца на лечении, он все еще серьезно болен. Я тоже все еще страдаю от воздействия нервного вещества, примененного против нас", — говорится в заявлении.

"Я в безопасности и чувствую себя все лучше, но я недостаточно окрепла для того, чтобы дать полноценное интервью СМИ. На данный момент я не хочу говорить с прессой. Хочу подчеркнуть, что никто не говорит за меня или за моего отца. Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за заботу о нас, но прошу, чтобы она не приезжала к нам и не пыталась связаться с нами", — пишет Скрипаль.

В заявлении отмечается, что Юлия знает о предложении помощи от российского посольства, но "не хочет пользоваться их услугами в настоящий момент", сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию доставили в госпиталь на военной базе, сообщает газета Sun со ссылкой на источник. Она находится там "из соображений безопасности", а также для наблюдения за ее здоровьем.

Напомним, 4 марта осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил в случившемся этом Россию.