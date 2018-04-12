Британским подлодкам велено подойти к Сирии на расстояние ракетного удара

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй велела направить британские подводные лодки к Сирии.

При этом субмарины должны подойти на расстояние ракетного удара. Telegraph со ссылкой на свои источники пишет, что удар могут нанести уже 12 апреля вечером. Издание сообщает о том, что в среду состоялось срочное совещание кабинета министров, ради которого им пришлось прервать пасхальные каникулы.

По данным Telegraph, кабмин, скорее всего, поддержит Мэй в присоединении к осуществляемым под руководством США авиаударам по Сирии. При этом еще предстоят переговоры с Вашингтоном и Лондоном. Пока же график возможных ударов не согласован.

Офис премьера уже подтвердил, что Мэй сегодня проведет совещание кабмина, где будет обсуждаться возможное военное вмешательство в ситуацию в Сирии, пишет газета "Взгляд".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп призвал Москву готовиться к удару Вашингтона по Сирии новым вооружением. Такое намерение он объяснил тем, что правительство арабской республики "травит свой народ отравляющим газом". При этом он побещал, что "ракет будет много — хороших, новых и "умных". В МИД арабской республики такое заявление оценили как "безрассудную эскалацию".