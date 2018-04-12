Рубль в конце дня перешел в рост

С открытием торгов на Московской бирже 11 апреля курс рубля продолжил снижаться: евро превысил 80 руб., а доллар – 64,76 руб.

Затем курс откатился: евро торговался около 79 руб., доллар – 63,8 руб.

Вторую волну поднял президент США Дональд Трамп. "Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они будут. Хорошие, новые и умные!" – написал глава Белого дома в ответ на заявление российского посла в Ливане Александра Засыпкина о намерении России сбивать выпущенные по Сирии американские ракеты.

Рынок отреагировал мгновенно: индекс Мосбиржи с начала торгов в среду рос, но к 14.14 мск упал на 0,5% до 2162,06 пункта, евро подорожал до 80,5 руб., доллар – до 65,06 руб.

Спустя час Трамп опубликовал новое сообщение с призывом остановить гонку вооружений. А российский Минфин заявил, что временно не будет покупать валюту на рынке, пока сохраняется высокая волатильность.

В результате этого рубль стал отыгрывать потери, а к концу дня даже вырос. К 20.52 мск евро стоил 77,22 руб. – на 63 коп. меньше, чем при закрытии торгов во вторник, доллар – 62,41 руб., минус 61 коп.

Также рубль поддержала дорожающая нефть – котировки Brent превысили $72,4/барр, пишет газета "Ведомости".