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от издателя  |  комментариев: 7


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Новости
12.04.2018 00:41 Мск (02:41 Екб)
политика | В России | За рубежом
Администрация Трампа не поддерживает санкции против госдолга России
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Белый дом, (2015) | Фото: omyworld.ru

Администрация американского президента Дональда Трампа согласна с рекомендациями министерства финансов США, который выступал против введения санкций против госдолга России.
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Об этом заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин. В феврале министерство выпустил доклад, анализирующий возможные последствия введения санкций против покупателей российских еврооблигаций и ОФЗ. Как говорилось в документе, рынок российского госдолга слишком велик и на нем слишком много иностранцев, чтобы такие санкции были точечными. Кроме того, считают в американском Минфине, не меньше России пострадают международные компании, и в целом это избыточно сильный и неизбирательный инструмент давления. То, что санкции США не затронут российский госдолг, Мнучин подтверждал и ранее, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, Вашингтон намерен ввести новые санкции в отношении Москвы, главным образом из-за её "участия" в "деле Скрипаля". Соответствующий законопроект предусматривает полный запрет на финансовые операции, связанные с госдолгом России.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе американский Минфин ввёл санкции против российских миллиардеров и официальных лиц. В "черный список" вошли 38 богатейших российских бизнесменов, официальных лиц, а также 12 компаний. В качестве причины данных мер указывалась "злонамеренная деятельность", а не какие-либо конкретные действия.



Развитие сюжета: Ранее 12.04.2018 00:46 Мск
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12.04.2018 00:41 Мск | Денис Линов
02:41 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.04.2018 04:35 Мск
США могут ввести новые санкции против России








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Администрация Трампа не поддерживает санкции против госдолга России
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