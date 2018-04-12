Администрация Трампа не поддерживает санкции против госдолга России

Администрация американского президента Дональда Трампа согласна с рекомендациями министерства финансов США, который выступал против введения санкций против госдолга России.

Об этом заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин. В феврале министерство выпустил доклад, анализирующий возможные последствия введения санкций против покупателей российских еврооблигаций и ОФЗ. Как говорилось в документе, рынок российского госдолга слишком велик и на нем слишком много иностранцев, чтобы такие санкции были точечными. Кроме того, считают в американском Минфине, не меньше России пострадают международные компании, и в целом это избыточно сильный и неизбирательный инструмент давления. То, что санкции США не затронут российский госдолг, Мнучин подтверждал и ранее, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, Вашингтон намерен ввести новые санкции в отношении Москвы, главным образом из-за её "участия" в "деле Скрипаля". Соответствующий законопроект предусматривает полный запрет на финансовые операции, связанные с госдолгом России.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе американский Минфин ввёл санкции против российских миллиардеров и официальных лиц. В "черный список" вошли 38 богатейших российских бизнесменов, официальных лиц, а также 12 компаний. В качестве причины данных мер указывалась "злонамеренная деятельность", а не какие-либо конкретные действия.