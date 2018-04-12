Китай назвал размещение РЭБ на островах Наньша своим неотъемлемым правом

Американские СМИ сообщили о том, что спутниковые снимки показывают развёртывание Китаем на островах Юншу и Мэйцзи, входящих в архипелаг Наньша (Спратли), аппаратуры для радиоэлектронной борьбы. Американские должностные лица назвали размещение этого оборудования "военной интервенцией".

Американцы обратили внимание на то, что Китай заявляет об использовании островов только в мирных целях, но постановка электронных помех может иметь лишь военное назначение.

С 2014 г. Китай построил на островах Наньша боле 3000 м взлётно-посадочных полос, а также ангары, склады боеприпасов и глубоководные причалы для кораблей снабжения. Кроме того, США настаивают на том, что Китай подготовил на островах Наньша площадки для размещения комплексов ПВО и противокорабельных ракет.

Министерство обороны КНР отреагировало на эти сообщения, напомнив, что архипелаг Наньша является неотъемлемой частью КНР. Размещать там войска и "предпринимать мероприятия" – это неотъемлемое право суверенного государства.

"Они защищают суверенитет и безопасность страны, помогают поддерживать свободу судоходства и обеспечивают навигацию. Они не угрожают ни одной стране", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в феврале первый патрульный вылет над островами совершили закупленные Китаем в России истребители Су-35.