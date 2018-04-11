В Кургане "загорелся" ТРЦ "ГиперСити": пожарным пришлось спасать оставшихся внутри людей

В десятом часу утра 11 апреля жители Кургана с тревогой наблюдали целую вереницу пожарных машин, которые неслись в сторону ТРЦ "ГиперСити", передает корреспондент Накануне.RU.

Оказалось, что в здании на втором этаже в магазине матрасов произошло возгорание. К счастью, это были всего лишь пожарно-тактические учения МЧС Зауралья. В них приняли участие 29 человек личного состава и 10 единиц техники.

По замыслу учений на втором этаже "ГиперСити" остались люди, которые не могут эвакуироваться самостоятельно. Спасатели бросились вызволять пострадавших. В здании происходило все как в реальной ситуации - сработала система оповещения, сотрудники и посетители покинули помещения, на втором этаже создали искусственное задымление, а также полностью отключили свет.

Пожарные с фонарями искали людей, а найдя, одевали на них специальные маски и по одному выводили на улицу. Операция происходила настолько реалистично, что собравшиеся вокруг ТРЦ прохожие не могли понять, учения это или настоящий пожар.

В итоге, все прошло по плану. Как сообщил замначальника ГУ МЧС России по Курганской области Алексей Ткачев, учения прошли удовлетворительно.

"У нас есть две оценки: удовлетворительно и неудовлетворительно. Когда мы говорим удовлетворительно - это значит, что личный состав справился с поставленными задачами. Сегодня сотрудники показали достаточные навыки и умения для того, чтобы успешно ликвидировать данное возгорание и проводить эвакуацию людей. Достигнута общая цель проведения учений", - отметил Ткачев.