Минобороны РФ: В Восточную Гуту введут подразделения российской военной полиции

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир в ходе брифинга заявил, что с завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в сирийском городе Дума вводятся подразделения российской военной полиции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

На данный момент, по его словам, ВС России совместно с властями арабской республики завершают масштабную гуманитарную операцию в пригороде Дамаска, за время которой выведено 165 тыс. 123 человека, из которых 20 тыс. 398 боевиков и 38 тыс. 133 члена их семей.

"В настоящее время заканчивается вывод бандформирований из города Дума", — сказал Познихир, уточнив, что данный населённый пункт последний в этом районе, который покидают боевики. Генерал также добавил, что уже в течение пяти суток на территории Восточной Гуты не наблюдается вооружённых провокаций со стороны сирийской оппозиции.

"Никаких обстрелов и боестолкновений нет", — подчеркнул он.

Кроме того, представитель Генштаба ВС РФ отметил, что обстановка в целом в Восточной Гуте "полностью стабилизировалась", на данный момент в населённые пункты постоянно возвращаются беженцы, число которых на данный момент составляет порядка 60 тысяч.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп направил в Средиземное море авианосец "Harry Truman", сопровождаемый атомный корабль будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца. В американских ВМС отметили, что это является плановым походом, в то время как в понедельник глава Белого дома заявил, что в течение 48 часов примет решение о бомбёжке Сирии в ответ на якобы применении там химического оружия.

В ответ на это в Совфеде РФ предупредили, что если при атаках США пострадают военнослужащие, от российской стороны последует незамедлительный ответ.

Позже американский лидер призвал Москву готовиться к удару Вашингтона по Сирии новым вооружением.