Депутат Госдумы: Президент "в зависимости от обстановки" может принять "нетривиальное решение" по поводу поста премьер-министра

Депутат Госдумы Ярослав Нилов не исключил, что президент РФ может "в зависимости от обстановки" принять нетривиальное решение относительно того, кто займет пост премьер-министра страны, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас сложно быть уверенным. Ситуация меняется в стране и в мире. Фондовые рынки лихорадит, курс национальной валюты опять падает. Не исключено применение оружия со стороны Запада в отношении Сирии. Это все в совокупности может повлиять на принятие того или иного решения президента. С другой стороны, Путин всегда демонстрировал нетривиальный, неожиданный подход в том числе при решении кадровых вопросов", - прокомментировал он корреспонденту Накануне.RU в кулуарах Госдумы после отчета правительства.

Решения о составе кабмина могут быть различные "в зависимости от обстановки", отметил парламентарий.

В ЛДПР уверены, что состав правительства подвергнется изменениям. К примеру, как напомнил депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно критиковал министерство сельского хозяйства. "Мы критиковали все министерства в ходе их отчетов и встреч с депутатами. Все получали от нас критические замечания и предложения", - сказал Нилов.