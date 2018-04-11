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МИД Украины заявил о "важном решении" ЮНЕСКО по Крыму
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(2005) |

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в Twitter, что в ЮНЕСКО приняли решение, которое позволяет разместить мониторинговую миссию для наблюдения за ситуацией в российском Крыму.
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"Только что исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение в отношении Крыма. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за права образования, науки, охрану памятников культуры в Крыму, в том числе Ханского дворца [в Бахчисарае]", - написал Климкин.

7 марта заместитель Климкина и председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергей Кислица и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле обсуждали возможность введения прямого мониторинга ситуации с культурным и историческим наследием в Крыму.

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11.04.2018 20:23 Мск | Евгений Чернышёв
22:23 Екб


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МИД Украины заявил о "важном решении" ЮНЕСКО по Крыму
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