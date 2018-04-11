МИД Украины заявил о "важном решении" ЮНЕСКО по Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в Twitter, что в ЮНЕСКО приняли решение, которое позволяет разместить мониторинговую миссию для наблюдения за ситуацией в российском Крыму.

"Только что исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение в отношении Крыма. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за права образования, науки, охрану памятников культуры в Крыму, в том числе Ханского дворца [в Бахчисарае]", - написал Климкин.

7 марта заместитель Климкина и председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергей Кислица и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле обсуждали возможность введения прямого мониторинга ситуации с культурным и историческим наследием в Крыму.