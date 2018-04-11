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от издателя  |  комментариев: 7


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Новости
11.04.2018 19:59 Мск (21:59 Екб)
политика | Центральный ФО
В Госдуме оценили перспективы перехода к "двухпартийной системе"
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(2003) | Фото: Накануне.ru

В Госдуме в ходе рассмотрения отчета правительства РФ лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перейти к двухпартийной системе. Мнения депутатов по поводу "базы", на которой гипотетически может быть создана вторая, оппозиционная "властной" партия, разделились, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, комментируя заявления лидера партии, указал на признаки ослабевания многопартийной системы. "Мы видим, что "Справедливая Россия" практически умерла, если она на выборах поддерживает кандидата от власти. Своего оппозиционного кандидата не выставляют, а поддерживают курс действующей власти. Внутри партии у них также есть определенные проблемы", - сказал он в кулуарах ГД.

Также он заявил и о постепенном снижении поддержки КПРФ. "Выдвижение Павла Грудинина тоже было неоднозначно оценено внутри КПРФ. Кандидатура для партии спорная. Капиталист, бизнесмен, не член КПРФ. Я встречался в регионах с разными людьми, в том числе с теми, кто традиционно голосовал за КПРФ. Они были удивлены таким решением, что взяли стороннего кандидата. Работа отдельных региональных отделений была парализована", - подчеркнул Нилов. КПРФ теряет поддержку и естественным путем, добавил он. "Молодежь не будет поддерживать соху и молот, когда есть интернет, смартфон и цифровая экономика", - прокомментировал парламентарий.

С такой позиций в КПРФ, впрочем, не согласились. В свою очередь зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что в России в значительной степени уже существует двухпартийная система. "Есть правящая партия - "Единая Россия" - и есть явный лидер оппозиционных сил, которым выступает КПРФ. Президентские выборы еще раз показали устойчивость КПРФ к любым информационным атакам, другим попыткам ограничить наши возможности и влияние. Они создают нам серьезные проблемы, но никоим образом не влияют на расстановку сил", - прокомментировал он.

Депутат напомнил, что кандидат от КПРФ на последних выборах "получил больше, чем все остальные кандидаты вместе взяты, начиная с третьей позиции". "Ситуация такова, что если бы мы обеспечили должный демократизм в функционировании политической системы России, то "двух с половиной" партийная система еще больше бы кристаллизовалась. Тогда существовало бы две наиболее весомых партии. Все остальные могли бы существовать, занимая лишь небольшие ниши в политической системе страны", - отметил Новиков.

Как сообщало Накануне.RUпосле президентских выборов не только в кулуарах, но даже с трибуны Госдумы снова заговорили об объединении трех оппозиционных партий в одну.

Другие новости по темам: КПРФ, ЛДПР, Госдума, партия, двухпартийная система
11.04.2018 19:59 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:59 Екб


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В Госдуме оценили перспективы перехода к "двухпартийной системе"
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