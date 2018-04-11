Депутат призвал к смертной казни за "геноцид мирного населения" Донбасса

Депутат Госдумы РФ, координатор Интеграционного комитета "Россия — Донбасс" Андрей Козенко призвал ввести смертную казнь за убийства российских добровольцев в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.

"За последние сутки усилились обстрелы территории Донецкой Народной Республики со стороны Украины, — отметил он. — Обстреляно более десяти населённых пунктов, в том числе с применением тяжёлой крупнокалиберной артиллериимирных жителей получили ранения. По неофициальным данным, есть убитые".

Исходя из этого, Козенко подчеркнул, что Москва должна сделать всё необходимое для защиты своих соотечественников в Донбассе и противостояния "неприкрытой военной агрессии" и "кровавому геноциду" мирного населения, совершаемого Киевом.

"Пора вводить норму в законодательстве РФ об уголовной ответственности за посягательство на жизнь или убийство российских соотечественников, — сказал парламентарий. — То, что происходит сегодня на Донбассе, — это прямая ответственность Порошенко и его соучастников по преступлениям, называющих себя украинскими властями. И для них конкретно, для бандеровских нелюдей, убивающих жителей Донбасса, должен быть снят мораторий на смертную казнь. Такие нелюди не имеют права жить и обязаны ответить за свои преступления!".