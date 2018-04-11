"Медведев выступал, как человек, который сделал свое дело и постарался оставить благоприятное впечатление": В Госдуме оценили отчет главы кабмина

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев должен был более критично отнестись к результатам деятельности возглавляемого им кабинета министров за шесть лет. Такое мнение в кулуарах Госдумы по итогам отчета правительства РФ выразил зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам депутата, выступление главы кабмина выглядело, как попытка "напоследок" "создать благоприятное впечатление".

Вопрос, касающийся того, сохранит ли кресло премьера Дмитрий Медведев в новом составе правительства, находится в компетенции президента РФ, а он может принять любое решение, отметил Новиков.

"Что касается характера отчета и прогнозов, связанных с этим… Если человек подводит итоги работы и при этом намерен действовать дальше, то он должен обозначить болевые точки, проблемы, нерешенные вопросы и в соотвествии с этим определить алгоритм действий на будущее. То есть фактически наметить план преодоления проблем, которые есть всегда, а в сегодняшней ситуации экономического кризиса и внешнего санкционного давления тем более", - прокомментировал он, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

По его мнению, Дмитрий Медведев выступал, как человек, который "сделал свое дело и постарался оставить самое благоприятное впечатление относительно того, чем он занимался". "Внешне это выглядело так. Я считаю, что если человек собирается дальше работать, то он должен более критично подходить к результатам своей деятельности и определить недостатки, которые необходимо устранить в дальнейшем", - сказал парламентарий.

Также, комментируя возможные кадровые решения, Новиков заявил, что начать проводить изменения следует с экономического блока правительства.

"Наибольшей критике на протяжении деятельности этого кабинета министров, причем со стороны довольно разных политических сил, подвергался экономический блок правительства. Правильнее всего было бы начинать пересмотр действующего состава кабинета с соответствующего блока", - заключил зампред ЦК КПРФ.