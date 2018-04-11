Депутат Госдумы назвал недопустимым ликвидацию Министерства образования

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил о недопустимости ликвидации министерства образования, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, в СМИ появилась информация о том, что Минобрнауки перестанет существовать в прежнем виде в новой структуре правительства. Вместо него появятся, по данным ряда изданий, появится министерство высшей школы и науки или министерство науки и высоких технологий.

"Министерство образования должно сохраниться. Другое дело, что вопросы о науке и образованию можно было бы, по моей оценке, развести на два министерства, чтобы каждый отвечал за свое. Но принижать деятельность Минобразования никоим образом недопустимо. Наоборот, нужно повышать его возможности и роль в практической государственной деятельности", - прокомментировал депутат в кулуарах Госдумы после отчета правительства РФ.

Как сообщало Накануне.RU, в ходе выступлений по мотивам отчета правительства в Госдуме лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что министра образования и науки РФ Ольгу Васильеву, которая пытается возродить "русское, советское образование", "долбят со всех сторон".