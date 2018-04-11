Пилотов США предупредили об учениях российского ВМФ у берегов Сирии

С 11 апреля в районе Никоссии в Восточном Средиземноморье будут проводиться учения российского Военно-морского флота. Об этом сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США.
Как сообщает РБК со ссылкой на NOTAM (оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов, а также аэронавигационная информация), будут производиться, в частности, ракетные пуски. Ограничения будут действовать с 7:00 11 апреля до 15:00 26 апреля.
Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп призвал Москву готовиться к удару Вашингтона по Сирии новым вооружением. Такое намерение он объяснил тем, что правительство арабской республики "травит свой народ отравляющим газом". При этом он побещал, что "ракет будет много — хороших, новых и "умных". В МИД арабской республики такое заявление оценили как "безрассудную эскалацию".
Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.