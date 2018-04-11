Пилотов США предупредили об учениях российского ВМФ у берегов Сирии

С 11 апреля в районе Никоссии в Восточном Средиземноморье будут проводиться учения российского Военно-морского флота. Об этом сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США.

Как сообщает РБК со ссылкой на NOTAM (оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов, а также аэронавигационная информация), будут производиться, в частности, ракетные пуски. Ограничения будут действовать с 7:00 11 апреля до 15:00 26 апреля.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп призвал Москву готовиться к удару Вашингтона по Сирии новым вооружением. Такое намерение он объяснил тем, что правительство арабской республики "травит свой народ отравляющим газом". При этом он побещал, что "ракет будет много — хороших, новых и "умных". В МИД арабской республики такое заявление оценили как "безрассудную эскалацию".