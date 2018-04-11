ВОЗ сообщила о "примерно 500" пострадавших в сирийской Думе

Примерно 500 человек пострадали во время предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте. Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, информация о химатаке в сирийском городе Дума появилась 8 апреля, её распространили оппозиционные правительству арабской республики интернет-ресурсы со ссылкой на боевиков.

"Согласно сведениям партнёров [ВОЗ] по программе "Кластер здоровья" (Health Cluster), в субботу (в день предполагаемой химатаки, — прим.) примерно 500 человек поступили в медицинские учреждения с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами, — говорится в сообщении ВОЗ. — В частности, наблюдались признаки сильного раздражения слизистой оболочки, нарушения дыхания и работы центральной нервной системы".

Кроме того, по данным организации, есть жертвы в количестве 70 человек, укрывшихся во время предполагаемой атаки в подвалах. Отмечается, что смерть 43-х из них наступила в связи с симптомами, похожими на возникающие при воздействии высокотоксичного химиката.

Кроме того, со ссылкой на партнёров, в ВОЗ сообщили о двух медучреждениях, также пострадавших в результате инцидента.

"Организация требует немедленного доступа к месту атаки для предоставления медицинской помощи пострадавшим и оценки их состояния", — ​заявил заместитель директора ВОЗ Питер Салама.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные не обнаружили следов применения хлора или другого химического вещества в Думе.

Ранее до этого в российском МИД, комментируя информацию о химатаке в Восточной Гуте, назвали её провокацией и попыткой выгородить террористов.