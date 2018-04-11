Силуанов затруднился сказать, сколько продлится волатильность на валютном рынке России

Глава Минфина Антон Силуанов связывает ситуацию на российском валютном рынке с геополитической напряженностью, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мое мнение - это, в первую очередь, геополитическая напряженность. Конечно, хотелось бы, чтобы она быстрее положительным образом завершилась. Это снизит давление на рубль и нервозность в целом на финансовых рынках", - сказал он в кулуарах Госдумы по итогам отчета правительства.

Для снижения волатильности на валютном рынке ведомство приняло решение отказаться от закупки валюты.

Центробанк, по его словам, позднее возобновит покупку валюты, "исходя из принципов разумности". "Если сейчас идет спрос на валюту, зачем нам дополнительно ее подогревать", - пояснил Силуанов.

Министр при этом не уточнил, насколько долго может продлиться волатильность на валютном рынке. "Причинно-следственные связи мы проговорили, поэтому не могу определить, как будут развиваться ситуация дальше", - сказал он.

Также Силуанов подтвердил, что правительство намерено поддержать компании, которые попали под "свежие" американские санкции.

"У "Русала" в целом появились определенные ограничения. Мы должны позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет "Русал", которые попали под санкции. Там трудовые коллективы, там количество работников около 170 тысяч. Все-таки государство должно иметь это в виду", - сказал чиновник.

"Мы взаимодействуем с компаниями, которые попали под санкции, безусловно, окажем им поддержку. Будь то краткосрочная ликвидность, будь то иные меры поддержки, которые в настоящее время прорабатываются", - добавил Силуанов, отметив, что такая "ликвидность" предприятию может быть предоставлена, "если это потребуется".

Как сообщало Накануне.RU, "Русал" заявил о риске технического дефолта по ряду кредитов из-за внесения компании в "черный список" Минфина США. В этой связи премьер Дмитрий Медведев поручил Правительству разработать меры поддержки компаний, попавших в санкционные списки.

Также появилась информация, что кабмин может оказать помощь "Русалу" в реструктуризации долга в размере $9 млрд.