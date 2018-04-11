Дамаск оценил слова Трампа об ударе по Сирии как "безрассудную эскалацию"

В Министерстве иностранных дел (МИД) Сирии осудили слова президента США Дональда Трампа о планируемом ударе по арабской республики.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, американский лидер призвал Москву готовиться к удару Вашингтона по Сирии новым вооружением. Такое намерение он объяснил тем, что правительство арабской республики "травит свой народ отравляющим газом".

Подобные угрозы, как сообщает РБК со ссылкой на сирийское агентство SANA, во внешпеполитическом ведомстве арабской республики оценили как угрозу мировой безопасности, а также отметили, что такие заявления лишены "мудрости и рациональности".



"Мы не удивлены такой безрассудной эскалацией со стороны Соединённых Штатов, которые спонсировали терроризм в Сирии и продолжает это делать до сих пор", — отметил собеседник издания из министерства.

В сирийском МИД также отметили, что Вашингтон использует "фальсификации и ложь" как предлог для атаки на страну.