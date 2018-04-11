Политолог: Жириновский работает на повышение своей предпенсионной непредсказуемости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время отчёта в Госдуме премьер-министра Дмитрия Медведева выступил с предложением заменить институт президента РФ Госсоветом из 30 - 40 человек, а также учредить в стране двухпартийную систему. Обе реформы требуют внесения изменений в Конституцию страны.

Политолог Константин Калачев в беседе с Накануне.RU напомнил, что Владимир Жириновский всегда создаёт инфоповоды из ничего: "Ему всегда хочется быть в тренде и он постоянно пытается опередить время. Начнём с того, что Жириновский часто меняет свою позицию. Для него любое событие, такое, как отчёт премьера, используется как трибуна, чтобы на этом фоне обязательно стать главным героем. На каждых похоронах он главный плакальщик, на каждой свадьбе – главный тамада".

Политолог Максим Жаров рассказал Накануне.RU, что также считает данное заявление попыткой Жириновского повысить капитализацию своей партии.

"В принципе, есть прецедент последней недели человека, который, в общем-то, должен был уйти из политики, а он никак не хочет из неё уходить – это Аман Тулеев. Владимир Вольфович находится приблизительно в той же весовой категории – переходящих постепенно на политическую пенсию, правда, у Тулеева куда более сложные обстоятельства, чем у Жириновского. Соответственно, Владимир Вольфович уходить не хочет, и я думаю, что он будет уходить столь же трудно, как и Аман Тулеев. Сейчас он работает на повышение своей предпенсионной непредсказуемости, скажем так, чтобы эту непредсказуемость можно было подороже продать и конвертировать её в переговорах с Кремлём, когда зайдёт речь о почётном месте в Совете Федерации", - отметил эксперт.

Идея создания Госсовета, по мнению Максима Жарова теоретически реализуема, но только на период после 2024 г. Константин Калачев считает, что данное предложение - скорее всего неартикулированное предложение Путину на период после четвёртого срока: "Это в чистом виде, как мне кажется, политиканство. Не думаю, что сейчас есть смысл серьёзно затевать дискуссию на эту тему. Наверное сейчас найдётся множество экспертов, которые с удовольствием кинутся на брошенную Жириновским кость и будут её глодать в течение нескольких лет, убеждать нас в преимуществах двухпартийной системы и убеждать нас, как это будет здорово, если Путин наш последний президент, потому что другого Путина мы не найдём, давайте перейдём к коллективному разуму. Но я думаю, что всё должно развиваться естественным путём. Это раз. А второе – показатель цивилизованности общества это стабильность правовой системы, стабильность конституции и партийной системы, так что пусть всё будет как оно есть".

Эксперты сходятся и во мнении о том, что в ближайшем будущем вряд ли состоится переход к двухпартийной системе. Максим Жаров считает, что ситуация пойдёт по консервативному сценарию и приводит пример "Единой России", когда принципиально не будет меняться ничего, а будет просто обновлён фасад, громкий ребрендинг. "Я думаю, что Жириновский надеется на то, что четырёхпартийная система по факту сохранится и ЛДПР удастся сохранить как отдельную партию, передав её либо по наследству своему сыну, либо кому то из ближайшего окружения Жириновского. Поэтому Жириновский и эти громкие заявления и делает, повышая капитализацию свою и повышая вероятность варианта консервативного , о котором я только что говорил" - отмечает Максим Жаров.