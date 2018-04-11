Силуанов рассказал, как будет решаться проблема "двойного налогообложения" при получении субсидии на закупку сельхозтехники

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство отрабатывает поручение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева об устранении коллизий в части двойного налогообложения при получении субсидии на закупку сельхозтехники. Об этом он сообщил в кулуарах Госдумы по итогам отчета правительства, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

Силуанов, в частности, разъяснил, в чем состоят причины возникновения такого "недопонимания".

"Когда предприятия сельхозтехники получают субсидию, то они еще получают возмещение НДС. Мы, естественно, говорили, что это не совсем справедливо. Если субсидия на сельхозтехнику стоит, к примеру, 100 тыс. руб. и техника столько же стоит, то еще сверх этой суммы предприятие получало возврат НДС. Мы говорили, что если ты получаешь субсидии, то мы не возвращаем НДС", - пояснил он.

Медведев в ходе отчета кабмина заявил, что дал поручение министерству разобраться в ситуации.

"Договорились, что в переходный период мы точечно посмотрим по предприятиям, которые планировали один финансовый ресурс иметь, а в связи с принятием этих изменений возврата НДС не будет. Договорились точечно рассмотреть возможность оказания поддержки таким предприятиям", - сказал Силуанов.

"Переходный период" для решения этого вопроса продлится до конца текущего года, уточнил глава Минфина.