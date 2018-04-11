Из-за холодов Ямал из Китая не вернулись редкие виды птиц

Ученые заявили о том, что из-за холодной весны малые лебеди и лесные гуменники не вернулись на Ямал. Птицы зимовали на озере Поянг в Китае и в высокогорных районах Средней Азии. Они начали миграцию в автономию, но климат заставил их остановиться под Барнаулом.

За редкими видами птиц ямальские ученые наблюдают с 2010 г., рассказали Накануне.RU в пресс-службе губернатора автономии. Пернатые помечены GPS-GSM передатчиками, благодаря чему выяснилось, что лесные гуменники из Красноселькупского района мигрируют в высокогорные районы Тянь-Шаня, где Китай граничит с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном.

Птицы могут двинуться в обратный путь только когда зима окончательной уйдет с Ямала, заявила научный сотрудник Центра кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Софья Розенфельд.На юге Сибири сейчас находится и малый лебедь Звёздочка из Байдарацкой губы. За ее миграциями биологи следят два года, они сделали открытие, что гусеобразные могут менять места зимовок. Этой весной выяснилось, что могут изменяться и маршруты перелётов: один из лебедей, зимовавший на озере Поянг, вместе того, чтобы отправиться домой прямым путём, сделал крюк через Шанхай.