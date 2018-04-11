ВСУ жестоко обстреляли западные окраины Донецка

Украинские войска утром нанесли артиллерийские и минометные удары по окраинам Донецка, заявили в оперативном командовании ДНР.

Как отметил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, пострадали семь человек. Из них в Куйбышевском районе Донецка ранения получили четыре, в поселке Старомихайловка - трое.

Всего разрушения или повреждения получили как минимум 37 домов и объектов инфраструктуры, сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

При этом, по словам Басурина, огонь корректировался при помощи беспилотных летательных аппаратов, один из которых удалось сбить.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, с 30 марта в Донбассе действует "бессрочное перемирие", которое Украина игнорирует.