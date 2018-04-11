Носов поблагодарил руководителей тагильских предприятий за работу по уменьшению негативного воздействия производства на окружающую среду

Глава города Сергей Носов обсудил эффективность работы очистных сооружений по очистке сточных вод перед сбросом в водные объекты на территории города Нижнего Тагила с представителями предприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

В совещании по экологии приняли участие главный энергетик АО "НПК "Уралвагонзавод", начальник управления охраны природной среды АО "ЕВРАЗ НТМК", главный инженер ОАО "ВГОК", директор ООО "Водоканал-НТ", главный эколог ПАО "Уралхимпласт" и внешний управляющий НАО "НТКРЗ".

По информации главного энергетика Уралвагонзавода Руслана Юсупова, превышение нормативов допустимого сброса нефтепродуктов в реку Белая Ватиха имел место быть. "Сейчас ведется работа по выявлению причин данного факта", - сказал он. Кроме того на предприятии заключен договор с подрядчиком по продолжению строительства новых очистных сооружений, а также ведется модернизация старой системы.

Замена коксовых фильтров и очистка нефтяных ловушек на сбросе сточных вод с шахты "Естюнинская" Высокогорского ГОКа позволила комбинату уложиться в разрешенные параметры по нефтепродуктам. Практика показала, что выполнение плановых природоохранных мероприятий дает положительный результат. А вот на котельно-радиаторном заводе смогли уменьшить вредную нагрузку на водные объекты города только благодаря остановке одного из производственных переделов.

Подводя итог совещания, глава города подчеркнул важность выполнения всех природоохранных мероприятий, а также соблюдения технологического процесса очистки сточных вод. "Если оборудование работает без сбоев и выполняются все регламенты, превышения нормативов загрязняющих веществ в сбросах сточных выбросов и выбросов атмосферу нет, - сказал Носов. - Превышение предельно допустимых норм концентрации вредных веществ в промышленных стоках в водоем – это результат нарушения технологии и плохой организации производственного процесса на очистных сооружениях промпредприятий".

По поручению мэра мониторинг окружающей среды в Нижнем Тагиле будет продолжен.