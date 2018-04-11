"Тотальный диктант" в Екатеринбурге: в 26 из 28 площадок закончились места

В Екатеринбурге уже 14 апреля состоится всероссийская акция "Тотальный диктант". Любой желающий может проверить свои знания в русском языке. Это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. В Екатеринбурге уже 26 из 28 возможных площадок заняты, мест нет, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На сайте проекта сообщают, что тотальный диктант проходит один раз в год, в один и тот же день во всех городах. Во всех городах участники пишут один и тот же текст (или разные части одного и того же текста). Во всех городах проверочные комиссии руководствуются одними и теми же, заранее определенными, централизованно разработанными критериями при проверке и оценке работ.

В Екатеринбурге остались места в Уральском государственном педагогическом университете и в школе №55 в Совхозном. На остальных площадках регистрация приостановлена. В УрГПУ - система открытой площадки, там регистрация не нужна. Поэтому, поток людей будет большим. Что же касается остальных, то все 27 площадок требуют обязательную регистрацию.

Отметим, что ранее в Екатеринбурге для горожан с проблемами зрения была организована площадка в библиотеке для слепых, расположенной по улице Фрунзе, 78. Теперь в просветительской акции смогут принять участие и люди с проблемами слуха. Так как провести диктант в традиционном формате для неслышащих людей невозможно, для них будет подготовлен адаптированный текст в распечатанном виде. А все необходимые пояснения собравшимся даст сурдопереводчик.