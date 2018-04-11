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Банда преступников получила срок за серию автомобильных краж в Екатеринбурге
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти членов преступной группировки, которые на протяжении нескольких лет совершили серию тяжких преступлений. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона, разбойники нападали на людей, крали деньги и автомобили.
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Преступления совершались несколькими способами и разным составом банды. Чаще всего кражи происходили у крупных ТЦ, когда владельцы автомобилей отправлялись за покупками.

В ходе расследования выяснилось, что три парня из преступной банды в июне 2013 года напали на жильцов квартиры по улице Кунарская и украли более 900 тыс. рублей.

Следующее преступление было совершено летом 2015 года. Тогда, один из группы разработал план по угону автомобилей. В Интернете он искал объявления о продаже машины, покупал брелок, схожий с оригинальным, и незаметно менял их. После чего, украсть машину не составляло труда.

По такой схеме злоумышленники осенью 2015 года похитили два автомобиля марки "Nissan", в феврале 2016 года - три автомобиля. Потом банда преступников решила угонять только дорогие автомобили. Кроме того, один из злоумышленников попытался продать похищенную машину, однако дело провалилось, так как его соучастника на тот момент уже задержали.

"Для осуществления своих замыслов злоумышленники использовали электронные гаджеты, с помощью которых они отпирали дверные замки и запускали двигатель автомобиля. На похищенном авто изменялись идентификационные номера, после чего товар реализовывался третьим лицам, обычно, в Казахстан. Чаще всего угонялись Лексусы, Нисаны, Киа и другие", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По его словам, ущерб от криминальной деятельности обвиняемых составил порядка 19 млн рублей.

"При личном досмотре и по месту жительства у одного из задержанных, уроженца города Ноябрьск, полицейские изъяли 2 самодельных пистолета с арсеналом патронов", - отметил Горелых.

Суд назначил трем преступникам по 8 лет тюрьмы, ещё одному члену банды - 4 года, и последнему - 5 лет.

Также они должны выплатить материальный ущерб в пользу потерпевших.

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11.04.2018 15:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:59 Екб


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Банда преступников получила срок за серию автомобильных краж в Екатеринбурге
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