Роскомнадзор направит запрос о возможной утечке данных пользователей Wi-Fi в московском метро

Роскомнадзор направит запрос оператору Wi-Fi московского метро по поводу возможной утечки персональных данных пользователей.

По данным СМИ, в марте этого года в системе оператора Wi-Fi столичного метро, который предоставляет пассажирам бесплатный доступ в интернет, обнаружилась уязвимость. Это позволило получить доступ к персональным данным пользователей сети, в том числе номерам их телефонов.

"В адрес компании АО "Максима Телеком" будет направлен запрос по существу возможного нарушения прав субъектов персональных данных - пользователей бесплатного Wi-Fi московского метро", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

По итогам рассмотрения представленной информации будут приняты решения, в том числе, при наличии оснований, о принятии мер реагирования, добавили в ведомстве.

Напомним, проект по внедрению Интернета на линиях Московского метро был запущен 1 сентября 2013 года. К концу 2014 года сеть Wi-Fi стала доступна на всех линиях.