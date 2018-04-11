В Перми судят директора УК: оставил себе 9 миллионов, что горожане несли за "коммуналку"

Директора пермской управляющей компании "Рифей-Комфорт" судят за то, что он оставлял себе деньги, поступавшие от пермяков за "коммуналку", передает корреспондент Накануне.RU.

Директор с августа 2015 по май 2016 гг. включительно не перевел "Пермской сетевой компании" 7 млн 800 тыс. руб., а "Городскому коммунальному и тепловому хозяйству" – 860 тыс. руб. Эти деньги пермяки платили за коммунальные услуги.

Дело ушло в Орджоникидзевский районный суд Перми. Арестовано имущество обвиняемого ценой в 500 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.