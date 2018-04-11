В Челябинске за взятки будут судить экс-полицейского

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС Сергея Короткова, который обвиняется в получении взяток и служебном подлоге.

В 2016-2017 годах обвиняемый за взятки от граждан в сумме 40 тыс. рублей составил официальные документы, содержащие ложные сведения о двух фактах ДТП, что являлось основанием для получения страховых выплат, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.