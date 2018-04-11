Евро - почти 80! ЦБ снова повысил официальные курсы валют

Банк России установил курсы валют на 12 апреля. Евро и доллар снова выросли в цене, передает корреспондент Накануне.RU.

Курс евро повысился до 79,2 руб. с 76,8 руб. Напомним, накануне ЦБ увеличил курс европейской валюты больше, чем на 4 руб.

Доллар стоит 64 руб., его стоимость увеличилась на 2 руб.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня в ходе биржевых торгов стоимость евро превысила 80 руб. Российская валюта начала дешеветь в понедельник на фоне обвала на российском фондовом рынке, который был спровоцирован введением Штатами санкций в отношении российский компаний.