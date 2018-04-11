Прикамская победительница конкурса "Лидеры России" получила работу в администрации губернатора

Победительница всероссийского конкурса "Лидеры России", жительница Перми Анна Козицына получила работу в администрации губернатора Пермского края. Она трудоустроилась в отдел государственной службы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Анна Козицына стала одним из трех победителей конкурса "Лидеры России" от Пермского края в 2018 году.

"Я благодарна конкурсу за обратную связь. Он позволяет увидеть зоны роста, которые нужно как молодому управленцу прокачивать в дальнейшем. Мы работали в командах, и каждый вносил свой вклад. Это учит быть ситуативным лидером", - прокомментировала финалистка конкурса управленцев. Анна Козицина отметила, что "Лидеры России" стали хорошей проверкой собственных компетенций и толчком к развитию.

Также победителями от Прикамья стали Сергей Сердюков и Эдуард Соснин. По распоряжению президента РФ Владимира Путина все финалисты конкурса получили гранты на обучение в размере 1 млн руб.

Отметим, во время встречи с участниками всероссийского конкурса губернатор Пермского края Максим Решетников предложил участникам встречи ряд форматов дальнейшего взаимодействия, в частности, участвовать в общественных советах, рабочих группах, выступать в роли экспертов различных конкурсов краевого уровня, вступить в кадровый резерв управленческих кадров Пермского края. "Вливайтесь в команду. Мы будем рады видеть вас в своих рядах", — отметил глава региона.

