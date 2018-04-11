Трамп призвал Россию "как следует" приготовиться к удару США по Сирии

Президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к удару американцев по Сирии новым вооружением.

"Россия обещает сбить все без исключения ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь как следует, потому что ракет будет много - хороших, новых и "умных". Не стоит поддерживать животное, которое травит свой народ отравляющим газом и делает это с удовольствием", - написал Трамп в Twitter.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Вслед за этим постом Трамп опубликовал в своем микроблоге твит иного характера.

"Наши отношения с Россией сейчас невиданно плохи, даже хуже, чем во время холодной войны. Так быть не должно. Россия нуждается в нашей помощи для своей экономики. Мы легко можем это сделать, всем надо работать вместе. Остановим гонку вооружений?" - говорится в сообщении.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на специалиста по международным отношениям Сирии Закарии Молахавчи накануне сообщило, что США определили 22 цели первостепенной важности на территории Сирии для нанесения возможных ударов. По словам Молахавчи, цели, в том числе, располагаются в районе провинции Хомс, а также пункта обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, где находятся в настоящее время российские военнослужащие, передает "Интерфакс".

Американские СМИ, между тем, пишут, что Пентагон обеспокоен возможностью гибели россиян при планировании ударов по Сирии.

"Группы планирования в Пентагоне готовы к ответу на предполагаемую химическую атаку в Сирии, однако одна опасность вызывает особую тревогу - не погибнут ли при авиаударах российские военные на сирийской территории, что приведет к тому, что региональная война перерастет в конфронтацию между Вашингтоном и Москвой", - пишет The Los Angeles Times.

Во избежание потерь среди российского персонала в Сирии Вашингтон может заблаговременно предупредить Москву о времени и местах ударов, считают источники.

Как сообщалось, президент США направил в Средиземное море авианосец ВМС США "Harry Truman" - атомный корабль будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца. Также Тармп заявил, что в течение 48 часов примет решение о бомбежке Сирии в ответ на якобы применении там химического оружия.

В МИД РФ сообщили, что 9 апреля проверили территорию города Дума и не нашли там никаких следов химатаки.