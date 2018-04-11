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Трамп призвал Россию "как следует" приготовиться к удару США по Сирии

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экономика  |  комментариев: 7
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10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Похоже, кое-кто на Западе хочет получить гарантии прямого военного столкновения США и РФ Информационное агентство Reuters давно пользуется славой "тяжелой артиллерии" западной медиа-пропаганды. И поэтому факт его привлечения к делу, в данном случае – к организации целенаправленного информационного вброса, красноречиво свидетельствует о высоком уровне полученного заказа. Речь о том, что по данным этого агентства, в число целей для американского военного удара по Сирии может быть включена и российская военно-воздушная база Хмеймим.
11.04.2018
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Новости
11.04.2018 15:25 Мск (17:25 Екб)
политика | За рубежом
Трамп призвал Россию "как следует" приготовиться к удару США по Сирии
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Дональд Трамп (2017) | Фото: therussiantimes.com

Президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к удару американцев по Сирии новым вооружением.
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"Россия обещает сбить все без исключения ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь как следует, потому что ракет будет много - хороших, новых и "умных". Не стоит поддерживать животное, которое травит свой народ отравляющим газом и делает это с удовольствием", - написал Трамп в Twitter.

Вслед за этим постом Трамп опубликовал в своем микроблоге твит иного характера.

"Наши отношения с Россией сейчас невиданно плохи, даже хуже, чем во время холодной войны. Так быть не должно. Россия нуждается в нашей помощи для своей экономики. Мы легко можем это сделать, всем надо работать вместе. Остановим гонку вооружений?" - говорится в сообщении.

Турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на специалиста по международным отношениям Сирии Закарии Молахавчи накануне сообщило, что США определили 22 цели первостепенной важности на территории Сирии для нанесения возможных ударов. По словам Молахавчи, цели, в том числе, располагаются в районе провинции Хомс, а также пункта обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, где находятся в настоящее время российские военнослужащие, передает "Интерфакс".

Американские СМИ, между тем, пишут, что Пентагон обеспокоен возможностью гибели россиян при планировании ударов по Сирии.

"Группы планирования в Пентагоне готовы к ответу на предполагаемую химическую атаку в Сирии, однако одна опасность вызывает особую тревогу - не погибнут ли при авиаударах российские военные на сирийской территории, что приведет к тому, что региональная война перерастет в конфронтацию между Вашингтоном и Москвой", - пишет The Los Angeles Times.

Во избежание потерь среди российского персонала в Сирии Вашингтон может заблаговременно предупредить Москву о времени и местах ударов, считают источники.

Как сообщалось, президент США направил в Средиземное море авианосец ВМС США "Harry Truman" - атомный корабль будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца. Также Тармп заявил, что в течение 48 часов примет решение о бомбежке Сирии в ответ на якобы применении там химического оружия.

В МИД РФ сообщили, что 9 апреля проверили территорию города Дума и не нашли там никаких следов химатаки.

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11.04.2018 15:25 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:25 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.04.2018 11:21 Мск
В Совфеде пообещали незамедлительный ответ, если при атаках США в Сирии пострадают военнослужащие








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Трамп призвал Россию "как следует" приготовиться к удару США по Сирии
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