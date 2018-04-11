Демократии на Украине стало меньше, - Freedom House

Демократические показатели на Украине снизились впервые после 2014 года. Так считает международная неправительственная организация Freedom House, сообщает "Голос Америки".

В докладе "Страны в переходном периоде 2018. Противостояние нелиберализму" Украине выставлена оценка 4,64 балла (где 1 балл - показатель "устойчивой демократии", а 6-7 - это устоявшийся "авторитарный режим").

В докладе говорится, что украинские политики используют чувство патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов. По этой причине уровень независимости СМИ в стране стал наименьшим с 2014 года.

Директор проекта Нейт Шенкан отметил, что борьба с коррупцией зашла в тупик.

Доклад под названием Страны в переходном периоде" публикуется ежегодно с 1995 года. Отчет охватывает 29 посткоммунистических стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Характерно, что в докладе "устойчивыми демократиями" названы страны с устойчивой проамериканской позицией: Латвия, Литва, Эстония, Польша, а также Словения, Чехия, Словакия.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале американское издание The New York Times писало о том, что коррупцию на Украине возглавляет лично президент Петр Порошенко.